Названа причина массового отравления людей во львовском кафе

Происшествия

Львовские медики установили точный диагноз госпитализированным посетителям кафе «Томаш кебаб». Как сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной администрации, у всех диагностирован сальмонеллез.

«После получения результатов бактериологических обследований, пациентам, которые выписались, установлен диагноз «сальмонеллез», — говорится в заявлении департамента.

По состоянию на 12.00 18 июля за помощью у медикам обратились 30 посетителей кафе, среди которых — один ребенок. 28 из них пришлось госпитализировать.

В настоящее время на лечении все еще находятся 16 человек.

Напомним, предварительно пострадавшим поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция».