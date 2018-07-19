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Названа причина массового отравления людей во львовском кафе
Львовские медики установили точный диагноз госпитализированным посетителям кафе «Томаш кебаб». Как сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной администрации, у всех диагностирован сальмонеллез.
«После получения результатов бактериологических обследований, пациентам, которые выписались, установлен диагноз «сальмонеллез», — говорится в заявлении департамента.
По состоянию на 12.00 18 июля за помощью у медикам обратились 30 посетителей кафе, среди которых — один ребенок. 28 из них пришлось госпитализировать.
В настоящее время на лечении все еще находятся 16 человек.
Напомним, предварительно пострадавшим поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция».
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