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Украина

Весь ужас войны: в сеть попали неизвестные ранее фото разрушенного Донецкого аэропорта

11:17 19 июля 2018   338
В Донецком аропорту
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились не публиковавшиеся до сих пор фото из разрушенного Донецкого аэропорта, который украинские «киборги» удерживали в течение 242 дней, начиная с мая 2014 года. Редкие фото обнародовал ресурс MIL.IN.UA в Facebook.

На снимках видны оставленные военными боеприпасы, растяжки и подожженные танки боевиков на взлетной полосе.

Отметим, что защита аэропорта и украинские бойцы, отстаивавшие его, стали «символом Украины, которую невозможно победить». Об этом ранее в своем Facebook написал президент Петр Порошенко.

Напомним, в июне в Киеве произошло нападение агрессивной молодежи на киборга Вербича.

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