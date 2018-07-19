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Весь ужас войны: в сеть попали неизвестные ранее фото разрушенного Донецкого аэропорта
В сети появились не публиковавшиеся до сих пор фото из разрушенного Донецкого аэропорта, который украинские «киборги» удерживали в течение 242 дней, начиная с мая 2014 года. Редкие фото обнародовал ресурс MIL.IN.UA в Facebook.
На снимках видны оставленные военными боеприпасы, растяжки и подожженные танки боевиков на взлетной полосе.
Отметим, что защита аэропорта и украинские бойцы, отстаивавшие его, стали «символом Украины, которую невозможно победить». Об этом ранее в своем Facebook написал президент Петр Порошенко.
Напомним, в июне в Киеве произошло нападение агрессивной молодежи на киборга Вербича.
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