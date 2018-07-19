Назван призовой фонд матча за Суперкубок Украины в Одессе

Спорт

В Одессе представили Суперкубок Украины, который разыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Матч состоится на стадионе «Черноморец» 21 июля. Кстати, в этом году призовой фонд поединка увеличен до 2 миллионов гривен: победитель Суперкубка Украины получит 1,25 млн гривен, проигравший — 750 тысяч.

А пока все желающие могут сфотографироваться с главным украинским футбольным трофеем, который выставили в холле стадиона.

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Кроме того, стартовавший в Одессе Фестиваль футбола, включает целый ряд мероприятий, посвященных популярному виду спорта. Приятным бонусом для тех, кто любит играть в футбол на компьютере, станет матч по киберфутболу. А на Приморском бульваре уже открылась фанзона.

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«Безопасности болельщиков во время матча за Суперкубок будут обеспечивать более 1,2 тыс. правоохранителей, в том числе 350 бойцов Национальной гвардии Украины», — сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции.

Ожидается, что 21 июля в Одессу на матч за Суперкубок прибудут 35 тысяч болельщиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в завершающем матче на сборе обыграло чемпиона Чехии.