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Украина оказалась в лидерах глобального антирейтинга рабства в мире
Украину поместили на 49-ю строку в рейтинге Глобального индекса рабства. Всего рейтинг насчитывает 167 стран, информирует УНН.
По данным составителей рейтинга, в Украине насчитывается 286 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства.
По этому показателю Украина оказалась на пятом месте среди стран с самым высоким уровнем современного рабства (первое место заняла Беларусь).
Россия в глобальном рейтинге оказалась на 64 месте. На первом месте — Северная Корея, уровень рабства считается самым распространенным в мире — как минимум каждый 10 житель страны пострадал от этой практики. В настоящее время в КНДР более 2,6 миллиона человек работают, не получая за это вознаграждения. К тому же в этой стране правительство демонстрирует самый слабый пример реагирования на рабство среди всех исследованных стран.
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Под рабством составители глобального рейтинга понимают рабство, торговлю людьми, принудительный труд, долговую кабалу, принудительный или рабский брак, а также продажу и эксплуатацию детей.
Напомним, в Украине регулярно задерживают преступников, отправляющих женщин за рубеж в сексуальное рабство, а недавно была разоблачена клиника, продававшая иностранцам младенцев.
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