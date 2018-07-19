- 13:46 Оспорить повышение банком процентной ставки клиент может, но выиграть суд — нет, — эксперт
- 13:44 Уровень доверия россиян к Путину резко обвалился
- 13:44 Не фотошоп: в сети подняли на смех памятник известному поэту в России
- 13:43 Стало известно, какое новое мощное оружие Украина покажет на параде ко Дню независимости
- 13:30 Стала известна судейская бригада на матч за Суперкубок Украины
- 13:26 В России советуют Украине не торговать с ней и оккупированным Донбассом
- 13:16 Представился майором СБУ: в центре Киева задержали пьяного вооруженного мужчину
- 12:59 Жестокий футбол: страшный фол в матче Лиги чемпионов
- 12:46 Заселяют полуостров африканцами: сделано неожиданное заявление о действиях России в Крыму
- 12:44 Школьные директора-сепаратисты будут уволены или не пройдут по конкурсу, — мэр Днепра
Прокуратура объявила в розыск крымского "судью", подавшегося в бега
Полиция объявила в розыск экс-председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерий Чернобука, который, по предварительным данным, все еще находится на территории Украины. Об этом во время эфира на Громадському сообщил первый заместитель прокурора АР Крым Николай Иванец.
По его словам, обыски по делу состоялись на прошлой неделе в Сумской области.
11 июля генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook сообщил, что экс-председателю Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в совершении правонарушения по статье 111 УК («Государственная измена). По словам генпрокурора, Чернобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России.
Напомним, Херсонский городской суд отпустил под домашний арест чиновника, являвшегося сообщником российских оккупантов в Крыму. Его задержали на Киевщине в конце июня 2018 года.
влажность:
давление:
ветер:
“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”