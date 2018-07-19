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Политика

Прокуратура объявила в розыск крымского "судью", подавшегося в бега

12:10 19 июля 2018   77
Розыск
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция объявила в розыск экс-председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерий Чернобука, который, по предварительным данным, все еще находится на территории Украины. Об этом во время эфира на Громадському сообщил первый заместитель прокурора АР Крым Николай Иванец.

По его словам, обыски по делу состоялись на прошлой неделе в Сумской области.

11 июля генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook сообщил, что экс-председателю Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в совершении правонарушения по статье 111 УК («Государственная измена). По словам генпрокурора, Чернобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России.

Напомним, Херсонский городской суд отпустил под домашний арест чиновника, являвшегося сообщником российских оккупантов в Крыму. Его задержали на Киевщине в конце июня 2018 года.

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