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Футболист сборной Хорватии погасил кредиты жителей родного города
Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич не забывает о том, где он родился и вырос, несмотря на то, что уже в 19 лет уехал в Италию. Друг футболиста поведал журналистам о том, что как-то игрок франкфуртского «Айнтрахта», который зарабатывает 1,5 миллиона евро в год, оплатил банковские кредиты для 500 жителей родного города Имотски.
Примечательно, что населенный пункт, согласно переписи за 2011 год, насчитывает 4757 человек — то есть, должниками оказались более десяти процентов от общего количества горожан.
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Добавлю, что в составе сборной Хорватии футболист, в услугах которого заинтересован английский «Манчестер Юнайтед», стал вице-чемпионом мира. На мундиале Ребич провел шесть матчей, в которых отличился одним голом (в ворота Аргентины во втором туре). Также перед выступлением на чемпионате мира форвард помог своему клубу «Айнтрахту» выиграть первый трофей за 30 лет — именно два гола Анте в финале Кубка Германии помогли его команде обыграть мюнхенскую «Баварию» (3:1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обращение тренера хорватов к политикам оказалось подлогом.
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“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”