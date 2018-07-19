Новый закон о кредитовании: права — банкам, обязанности — заемщикам

Деньги

Несколько последних лет украинцы стали очень осторожно относиться к банковским кредитам, особенно к ипотечным. И для этого есть основания. Ведь в результате обесценивания национальной валюты, взвинчивания процентных ставок и массового закрытия банков десятки тысяч людей остались без денег, а нередко и без крыши над головой. В таких условиях и задолженность украинских заемщиков перед банками достигла рекордных масштабов. По состоянию на 1 марта 2018 года в банковской системе Украины проблемные кредиты составляли 56,2%. Правда, из них только 15,6%, на сумму 93,353 млрд грн, это кредиты физических лиц. Остальные не возвращенные банкам долги принадлежат юридическим лицам, то есть предприятиям и компаниям. Сумма не возвращенных ими долгов превышает 500 млрд грн. Чтобы как-то решить проблему Верховная Рада недавно окончательно утвердила закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования».

Подробнее о новом законе и том, сможет ли он действительно возобновить кредитование в стране, «ФАКТАМ» рассказал кандидат экономических наук, управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» Евгений Невмержицкий.

— Авторы закона анонсировали упрощение процедуры получения людьми кредитов и их расчетно-кассового обслуживания. В чем заключаются эти новшества?

— Прежде всего это использование электронных документов при осуществлении кредитных правоотношений и расчетно-кассового обслуживания. Современные технологии уже давно позволяют обходиться без бумажных документов с мокрой подписью с более высокой степенью надежности и безопасности, что экономит время и деньги клиентам и кредиторам. Теперь заемщику не придется платить комиссионные нотариусу и государственному регистратору за получение выписок из Единого реестра доверенностей и ЗАГСа. Банк будет получать эту информацию самостоятельно в электронном виде.

Читайте также: В правительстве шокировали числом граждан, вынужденных работать за границей

— Очень часто от людей, имеющих кредиты, можно слышать нарекания, что банки взвинчивают процентные ставки, а люди никак не могут на это повлиять. Новый закон исправил ситуацию? Если да, то в чью пользу.

— Новый закон позволил банкам изменять процентные ставки в одностороннем порядке и уведомлять об этом клиента. Если клиент не согласен, он может в течении месяца вернуть всю сумму кредита после получения уведомления от банка, и в этот период будет действовать прежняя ставка. Однако по долгосрочным ипотечным кредитам у клиентов, в большинстве случаев, нет возможности вернуть весь кредит в такой короткий промежуток времени. Поэтому людям следует учитывать этот риск.

Надо отметить, что кредиторы находятся в рыночных условиях, и взвинчивать процентные ставки неадекватным образом нет смысла, так как клиенты могут перекредитоваться в других банках. Также кредитор обязан уменьшать кредитную ставку, если изменились рыночные условия, что также должно быть прописано в договоре. Это означает, что плавающая процентная ставка и порядок ее применения защищает права как кредитора, так и заемщика. Права заемщика защищены еще и тем, что кредитор не может самостоятельно изменять индекс пересчета процентной ставки, а именно: увеличивать ее в большем размере, чем в установленных договором пределах.

— А сможет ли теперь заемщик оспорить в суде повышение банком процентной ставки?

— Оспорить повышение процентной ставки клиент может, но выиграть суд нет, так как банк теперь получает на это повышение законное право. В Украине очень высокие процентные ставки не потому, что так хочется кредиторам. Это результат влияния целого комплекса различных факторов, и определяющим фактором является высокая учетная ставка НБУ — 17,5% годовых. Это многократно превышает учетную ставку центральных банков большинства стран мира, которая в среднем не выше 2,5%, а в некоторых странах имеет даже отрицательное значение.

Такая жесткая монетарная политика НБУ, с одной стороны, призвана сдерживать инфляцию, однако имеет совершенно другой результат, а именно — инфляция очень высокая, а бизнес не может нормально развиваться при таких высоких процентных ставках. Банкам выгодно покупать государственные ценные бумаги, а не кредитовать реальный сектор экономики. Банку выгодно иметь низкий процент плохих долгов по кредитам, а повышение процентных ставок, тем более необоснованное, ведет к увеличению плохих долгов и не возвратов по кредитам.

Читайте также: Компания «Киевэнерго» начала проводить рейды по квартирам должников

— Не получится ли, что банки смогут обманывать потенциальных клиентов? Ведь в рекламе они могут указывать низкую процентную ставку, а затем, после выдачи человеку кредита, взвинтить ее на свое усмотрение.

— Такая ситуация маловероятна по той же рыночной причине. У нас нет монополии одного или нескольких банков. При неадекватном повышении ставки клиент может легко получить кредит в другом банке, погасив задолженность в течении установленных законом 30 дней с использованием первоначальной ставки. Банкам выгодно иметь долгосрочные отношения с надежными клиентами, которые имеют возможность выбирать наиболее подходящие условия кредитования среди многих банков. Также законом предусмотрено указание в договоре максимальной процентной ставки, какая может быть установлена банком на протяжении срока действия договора, что, безусловно, ограничивает возможности для манипуляций недобросовестным банкам.

— Как изменился порядок перехода права собственности на недвижимость, находящуюся в залоге, после полного погашения человеком кредита?

— Кредитор обязан внести соответствующие изменения в государственные реестры, где учитывалась информация об отягощении, в течении 14 дней после полного погашения кредита и снять отягощение. Раньше такой нормы не было, и банки могли очень долго затягивать процесс вступления человека в право собственности на недвижимость после погашения им ипотечного кредита.

Читайте также: Футболист сборной Хорватии погасил кредиты жителей родного города

— Какие новшества предлагает закон в отношении залогового имущества?

— Новшества защищают кредитора. А именно: новое строительство на земельном участке, переданном в залог, или любые усовершенствования залогового имущества также становятся предметом залога. Это лишает возможности недобросовестного заемщика оспаривать в суде право залогодержателя на заложенное имущество при не выполнении или не надлежащем выполнении кредитных обязательств по погашению долга.

— Как быть, если должник скончался, не возвратив банку кредит? Какова теперь процедура вступления наследников должника в право наследования?

— Наследник, получивший в наследство имущество с отягощением, обязан обратиться за получением свидетельства на право наследства на такое имущество в соответствующий государственный орган. Кредитор залогодателя должен в течении 6 месяцев после получения последним свидетельства о праве на наследство предъявить свои требования наследнику заложенного имущества. Это конкретизирует порядок взыскания задолженности на заложенное имущество.

Читайте также: Нацбанк назвал страны, где работают самые «богатые» заробитчане

— Обязаны ли наследники вернуть долг?

— Если наследники не вернут долг то полученное имущество с отягощением будет обращено на обеспечение платежа по такому долгу. То есть банк может забрать его за долги. Наследники вправе самостоятельно решать, что им выгоднее, лишиться унаследованного имущества или оплатить долг.

— Могут ли они отказаться от наследства, не желая возвращать чужие долги, или их в любом случае вынудят принять наследство?

— Безусловно могут. Подобная норма нарушала бы принципы права собственности, гарантированные Конституцией. Право наследования является правом, а не обязанностью. Человек может отказаться от своего права на наследство если он, по своим собственным соображениям, не считает нужным им пользоваться. Безусловно, причиной отказа может быть отягощение, оплата которого, на усмотрение наследника, менее интересна, чем обладание унаследованным имуществом.

Читайте также: Как скажется на кошельках украинцев повышение учетной ставки НБУ?

— Как изменилась ответственность поручителей, в случае невыплаты кредита?

— Начнем с того, что теперь при повышении процентной ставки кредитор обязан уведомить поручителей и других лиц с солидарной ответственностью в течении 15 дней после применения новой процентной ставки.

— Но как быть поручителю, если банк увеличил процентную ставку, в результате чего сумма кредита возросла? Ведь поручитель подписывался совсем под другой суммой?

— Поручитель при подписании договора о поручительстве имеет возможность рассчитывать размер своих обязательств по кредиту с учетом возможного повышения процентной ставки, согласно прописанному в договоре индексу. Поэтому увеличение суммы задолженности и, соответственно, ответственности поручителя при повышении процентной ставки — это условия, на которые поручитель соглашался при подписании договора.

— В чьих интересах принят новый закон?

— По моему мнению, данный закон адекватно балансирует и защищает интересы и кредитора, и заемщика.

— Действительно ли этот закон может способствовать возобновлению кредитования, если условия для получения и обслуживания кредита ужесточаются?

— Я бы не сказал, что согласно принятым изменениям условия получения и обслуживания кредита ужесточаются, скорее, наоборот, изменения уменьшают возможности для манипуляций обеим сторонам. А возобновить кредитование только лишь усилиями законодательного регулирования кредитных правоотношений невозможно.

Развитие современной экономики напрямую зависит от созданных условий для получения и обслуживания кредитов. Ведь современные деньги имеют кредитную природу. То есть они не имеют стоимости и не обеспечены золотом как до отмены золотого стандарта, все участники экономических отношений являются заложниками монетарной политики центробанка и других государственных институтов, таких как фискальная система, например. Таким образом, мы можем сказать, что на возобновление кредитования имеет влияние весь комплекс факторов, определяющих условия для ведения бизнеса, потребления товаров и услуг в государстве. Данный закон только помогает возобновить кредитование, но не решает кардинально всех проблем.

Читайте также: До конца года газ для населения может подорожать на 25%

— Почему законодатели «закручивают гайки» для простых людей, при том что львиную долю проблемных, не возвращенных, кредитов брали не граждане, а различные юридические лица, в том числе крупные частные компании, зачастую близкие к собственниками банков?

— Вопрос поставлен абсолютно правильно, ведь проблемы банковской и кредитной системы были не решены, а усугублены путем так называемой чистки банков именно за счет добросовестных клиентов и вкладчиков, потерявших свои легальные средства на счетах ликвидированных финучреждений, что в большинстве случаев происходило с нарушением норм как гражданского, так и уголовного права. Те же кто брал и выдавал невозвратные кредиты в большинстве случаев не пострадали.

У нас остается коррупционная модель государства со значительной частью денежного оборота в тени, согласно официальным данным. И эта теневая часть близка к 50%, что обуславливает и бедность граждан (около 80% населения находится за чертой бедности, согласно стандартам ООН), и неутешительные макроэкономические показатели: самая высокая инфляция в Европе — 14% в год, самый низкий доход на душу населения не только в Европе, Украина скатилась по экономическим показателям ниже многих африканских стран.

Такие «почему», ярко подчеркивающие несправедливость и неадекватность государственной политики в отношении всего общества, можно задать по многим вопросам, а не только в области кредитования. Наиболее яркие примеры несправедливости, а точнее — прямого нарушения украинских законов и Конституции, мы можем наблюдать, например, в неадекватных ценах на коммунальные услуги и компенсации их с помощью субсидий, в декларировании чиновниками неадекватных сумм доходов, происхождение которые они не могут объяснить, в заработных платах чиновников, которые в некоторых случаях в тысячу раз превышают минимальную пенсию.

При этом, по моему убеждению, ответственность за такое положение в стране несут не только чиновники или олигархи, которых принято обвинять во всех грехах, а сами граждане, которые мирятся с такой ситуацией и не отстаивающие свои права законными, легальными методами. Ведь никто не сделает это за нас. Хотя данный закон, я бы охарактеризовал как положительный и способствующий налаживанию экономической стабильности, в полной мере отвечающий своему названию.

Кстати, стоит напомнить, что согласно недавно принятому закону, Национальный банк Украины создал единый централизованный реестр кредитов, задолженность по которым перед одним банком превышает 100 минимальных зарплат. На данный момент это 372,3 тыс. гривен. Сейчас банки уже передают в реестр информацию о каждом заемщике такого просроченного кредита. А с сентября нынешнего года финучреждения начнут рассылать должникам уведомления о внесении их в реестр НБУ.