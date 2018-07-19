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Школьные директора-сепаратисты будут уволены или не пройдут по конкурсу, — мэр Днепра

Собрав досье на руководителей днепровских школ, Борис Филатов узнал, кто в «Одноклассниках» выступает за «Л/ДНР» и Россию, и написал на своей странице в Facebook об их дальнейшей судьбе

«Я не СБУ, и у меня нет сотен аналитиков и оперативников.

Я не киберполиция, и у меня нет никаких технических возможностей.

Я не штатный национал-патриот и не хожу по улицам с красно-чёрным флагом.

Я не депутат и не клянусь в телевизоре в любви к своей стране.

…

Я просто знаю, что я должен делать.

А ещё я умею ждать.

…

Со второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и завучей городских школ и в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей.

И на третий год своей каденции я дождался.

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…

В настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ.

Более 30 (!) процентов претендентов, начиная с 2014 года, в соцсетях или непублично поддерживали сепаратисткие настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство.

Доходило до того, что некоторые в фейсбуке писали за Украину, а в «одноклассниках» — за ЛДНР и Россию!

Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу.

Юридически безукоризненно.

Без возможности восстановиться по суду.

Ведь мы не нарушаем трудовое законодательство и не преследуем за убеждения.

Лучше просто не подавайтесь на конкурс.

Ведь рукописи не горят.

…

Я не СБУ, не киберполиция и не штатный национал — патриот.

Я просто знаю, что я должен делать.

Ведь «подлинное искусство воина — это уметь ждать» (с)"