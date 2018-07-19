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Школьные директора-сепаратисты будут уволены или не пройдут по конкурсу, — мэр Днепра
Собрав досье на руководителей днепровских школ, Борис Филатов узнал, кто в «Одноклассниках» выступает за «Л/ДНР» и Россию, и написал на своей странице в Facebook об их дальнейшей судьбе
«Я не СБУ, и у меня нет сотен аналитиков и оперативников.
Я не киберполиция, и у меня нет никаких технических возможностей.
Я не штатный национал-патриот и не хожу по улицам с красно-чёрным флагом.
Я не депутат и не клянусь в телевизоре в любви к своей стране.
…
Я просто знаю, что я должен делать.
А ещё я умею ждать.
…
Со второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и завучей городских школ и в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей.
И на третий год своей каденции я дождался.
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…
В настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ.
Более 30 (!) процентов претендентов, начиная с 2014 года, в соцсетях или непублично поддерживали сепаратисткие настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство.
Доходило до того, что некоторые в фейсбуке писали за Украину, а в «одноклассниках» — за ЛДНР и Россию!
Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу.
Юридически безукоризненно.
Без возможности восстановиться по суду.
Ведь мы не нарушаем трудовое законодательство и не преследуем за убеждения.
Лучше просто не подавайтесь на конкурс.
Ведь рукописи не горят.
…
Я не СБУ, не киберполиция и не штатный национал — патриот.
Я просто знаю, что я должен делать.
Ведь «подлинное искусство воина — это уметь ждать» (с)"
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“ Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"”