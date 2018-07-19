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Заселяют полуостров африканцами: сделано неожиданное заявление о действиях России в Крыму
Меджлис крымскотатарского народа заявляет, что российские оккупанты пытаются заселить полуостров… бурами — африканцами европейского происхождения. Об этом на пресс-конференции 19 июля заявил представитель Меджлиса Эскандер Бариев.
Он напомнил, что политику вытеснения коренного населения полуострова Россия проводит с самого начала аннексии, однако в последнее время количество нападений на крымских татар как со стороны представителей силовых структур, так и со стороны различных асоциальных элементов резко возросло.
«Мы проводили анализ и есть информация, что сегодня РФ активно ведет работы по замещению населения в Крыму. В частности, в июне были там представители такого народа как буры — африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос сейчас, чтоб этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма», — заявил Бариев.
Он допустил, что заинтересованность буров в переселении может быть вызвана их проблемами в ЮАР.
Отметим, что в июне российские СМИ сообщали, что около 30 семей буров — потомков белых европейских колонистов в ЮАР — выразили готовность переселиться в южные регионы России. «Московский комсомолец» писал, что они не исключают для себя варианты проживания в Крыму, на Кубани, и в Ростовской области.
Ранее Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отмечал, что 95% обысков в оккупированном Крыму приходятся на крымских татар.
Помимо обысков и незаконных арестов, коренных крымчан подвергают и принудительному психиатрическому лечению.
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