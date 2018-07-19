Кевин Спейси после секс-скандала вернулся на большой экран в роли мошенника-гея

Шоу-бизнес

Кинообзор

В комедии «Клуб «50 оттенков серого», вышедшей в украинский прокат в числе шести новых фильмов, собран уникальный актерский состав во главе с Джейн Фонда и Дайан Китон. Кевин Спейси вернулся на большой экран в роли мошенника-гомосексуалиста в картине «Клуб миллиардеров». Любители европейского кинематографа получили возможность посмотреть французскую комедию «Мачо на колесах» и немецкую «Однажды в Германии». Поклонники Шарлиз Терон смогут увидеть свою любимую актрису в фильме «Талли».

«Клуб миллиардеров»

(16+, США, Armory Films, криминальная драма, бюджет — 15 миллионов долларов)

Фильм интересен прежде всего возвращением Кевина Спейси на большой экран. Напомним, оскароносный актер оказался в опале из-за секс-скандала, который разразился в Голливуде минувшей осенью. Спейси был вынужден объявить о том, что является гомосексуалистом. Но громкое признание не спасло его от обвинений в сексуальных домогательствах и попытках изнасилования, которые выдвинули против Кевина молодые люди в Великобритании и США. На сегодняшний день ведется официальное расследование по шести таким заявлениям. Спейси был изгнан из культового сериала «Карточный домик», в котором играл главную мужскую роль. Съемки сериала сначала были приостановлены. Затем переписали сценарий, полностью исключив из завершающего сезона героя Спейси. Кроме того, произошел беспрецедентный случай в истории Голливуда, когда пересняли полностью смонтированный и готовый к прокату фильм. Речь идет о криминальной драме, основанной на реальных событиях «Все деньги мира». Одного из главных персонажей изначально сыграл Кевин. Все сцены с его участием пересняли. Вместо Спейси пригласили известного актера Кристофера Пламмера. Это влетело студии Sony в копеечку. Фильм вышел в прокат с опозданием на несколько месяцев. «Клуб миллиардеров» — тоже криминальная драма, основанная на реальных событиях.

В 80-х годах прошлого века в Лос-Анджелесе группа молодых состоятельных людей решила создать финансовую пирамиду. Они поддались влиянию инвестора и афериста Рона Левина. Его и сыграл Кевин Спейси. Примечательно, что Левин был гомосексуалистом. Видимо, выбор актера на эту роль оказался неслучайным. Режиссером фильма выступил Джеймс Кокс («Уондерленд»). Партнерами Спейси по картине стали Энсел Эльгорт, который уже снимался с Кевином в боевике «Малыш на драйве», Тэрон Эджертон («Kingsman: Золотое кольцо»), Эмма Робертс («Нерв»), Джереми Ирвин («Боевой конь»), супермодель Суки Уотерхаус. В США фильм сначала вышел на DVD и B-Ray месяц назад. Затем был приобретен для проката компанией Vertical Entertainment.

«Талли»

(16+, США, Focus Features, комедийная драма)

Главная героиня фильма — американка, мать двоих детей, один из которых страдает замедленным развитием. Врачи не могут точно определить причину, даже поставить диагноз. А тут выясняется, что у нее будет третий ребенок. Эта беременность незапланированная. Богатый брат предлагает героине и ее мужу финансовую поддержку. Он готов оплатить услуги ночной няни. Но супруги отказываются. Однако, когда на свет появляется третий ребенок, они понимают, что без посторонней помощи не справиться. И тогда в их доме появляется ночная няня по имени Талли… Главную женскую роль исполнила популярная актриса Шарлиз Терон («Атомная блондинка»). Партнерами обладательницы премии «Оскар» стали Маккензи Дэвис («Бегущий по лезвию 2049»), Рон Ливингстон («5-я волна»), Марк Дюпласс («Тэмми»). В американском прокате фильм появился 4 мая. Кассовые сборы составили 14,6 миллиона долларов.

«Мачо на колесах»

(12+, Франция, Gaumont, комедия, бюджет — 9 миллионов долларов)

Преуспевающий бизнесмен, эгоист и ловелас пытается соблазнить молодую красивую женщину. Когда его обычные приемы на срабатывают, он придумывает новый — изображает из себя прикованного к инвалидному креслу больного человека. И все идет прекрасно, пока объект заигрываний не знакомит его со своей сестрой… Фильм снял Франк Дюбоск («Команда мечты»). Он же исполнил главную мужскую роль. Главную женскую роль сыграла Александра Лами («Венсан»).

«Клуб «50 оттенков серого»

(13+, США, Paramount Pictures, комедия, мелодрама, бюджет — 10 миллионов долларов)

Четыре американки на протяжении 30 лет встречаются в книжном клубе, читают одни и те же произведения и обсуждают их. И вот появляется роман «50 оттенков серого». Женщины, прочитав его, сначала шокированы. Потом они начинают переосмысливать свою жизнь и свои отношения. Главные роли в картине исполнили легендарные голливудские актрисы Джейн Фонда («Если свекровь — монстр»), Дайан Китон («Любовь по правилам и… без»), Кэндис Берген («Мисс Конгениальность») и Мэри Стинберген («Назад в будущее 3»). Компанию им составили не менее известные актеры: Дон Джонсон («Горячая точка»), Ричард Дрейфусс («Челюсти»), Энди Гарсиа («Одиннадцать друзей Оушена»), Крейг Нельсон («Молчание ягнят»). Фильм стал режиссерским дебютом Билла Холдермена. В американском прокате картина появилась в середине мая и собрала 78,4 миллиона долларов. Примечательно, что Китон, Фонда, Стинберген и Дрейфусс являются лауреатами премии «Оскар». Берген и Гарсиа номинировались на премию Американской киноакадемии. Вот такой редкий оскароносный актерский состав в одном фильме удалось собрать режиссеру-дебютанту!

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

