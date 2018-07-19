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Жестокий футбол: страшный фол в матче Лиги чемпионов (видео)
В матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между венгерским «Видеотоном» и люксембургским «Дюделанжом» был совершен фол, который смело может претендовать на звание самого жесткого по итогам нового сезона.
На 93-й минуте ответного матча при счете 2:1 в пользу венгров 29-летний французский защитник «Дюделанжа» Брайан Мелисс грубейшим образом атаковал соперника, за что сразу был удален арбитром с поля. Добавлю, что по сумме двух встреч «Видеотон» победил соперника — 3:2 и продолжит борьбу в квалификации Лиги чемпионов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны возможные соперники «Шахтера» и «Динамо» в Лиге чемпионов.
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давление:
ветер:
“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”