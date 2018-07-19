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Стала известна судейская бригада на матч за Суперкубок Украины
Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил на матч за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» бригаду арбитров во главе с харьковчанином Константином Трухановым (на фото).
В прошлом сезоне 42-летний рефери работал на 14 матчах премьер-лиги. Среди них был и один с участием будущих соперников: в 27-м туре киевляне в Харькове обыграли «горняков» благодаря единственному забитому мячу Владимира Шепелева, а арбитр показал футболистам семь желтых карточек и удалил игрока «Шахтера» Тайсона уже в компенсированное время.
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Помогать Труханову будут его земляки Сергей Беккер и Олег Плужник (ассистенты), львовянин Юрий Можаровский (четвертый арбитр) и Александр Войтюк из Запорожья (резервный ассистент). Оценивать действия бригады арбитров будет Игорь Хиблин из Хмельницкого.
Напомню, что матч за почетный трофей, которым традиционно открывается новый сезон в украинском футболе, пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» в субботу, 21 июля, начало — в 21.00.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что назван призовой фонд матча за Суперкубок Украины в Одессе.
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