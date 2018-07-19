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Не фотошоп: в сети подняли на смех памятник известному поэту в России (фото)
Известный российский блогер Рустем Адагамов эмоционально отреагировал в Twitter на открытие аляповатого памятника знаменитому поэту Евгению Евтушенко на его родине в Иркутской области.
«Это не фотошоп, это памятник Евгению Евтушенко, который открыли сегодня, в день рождения поэта в его родном городе Зима. Я думаю, что власти Иркутской области ох.ели. Извините, Евгений Александрович, время такое. Всю Россию засрали подобным говном», — возмутился Адагамов.
Откликнувшиеся на этот пост блогера комментаторы тоже не стеснялись в выражениях, сравнив памятник с «творением» героя романа Ильфа и Петрова «12 стульев» — бендеровским «Сеятелем».
Напомним, ранее бурную реакцию соцсетей вызвало открытие в Москве памятника Михаилу Калашникову. В руки советскому конструктору стрелкового оружия скульптор вложил его детище — автомат АК-47.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”