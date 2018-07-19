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Уровень доверия россиян к Путину резко обвалился
Пенсионная реформа обвалила уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину до уровня 2011 года, сообщает Bloomberg. Ссылась на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ресурс отмечает, что уровень доверия россиян к Путину в первые две недели июля 2018 года снизился до 38%, что является самым низким уровнем с декабря 2011 года.
Для сравнения: максимум доверия отмечался во время аннексии Крыма — 70%.
В то же время, по данным РБК, уровень одобрения деятельности Путина на середину июля 2017 года составлял 63,4% (еще в начале мая этот показатель достигал 81,2% опрошенных), а доверяли ему 46,9%.
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Законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин был внесен в Госдуму в мае, рассмотреть его в первом чтении должны были 19 июля.
Напомним, «Левада-Центр» констатировал снижение доверия россиян к Путину до 48%.
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