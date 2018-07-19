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Оспорить повышение банком процентной ставки клиент может, но выиграть суд — нет, — эксперт
Недавно Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования». Этот документ касается всех людей, которые уже выплачивают или только собираются взять кредит. В частности, теперь граждане уже не смогут оспорить повышение банком процентной ставки.
«Новый закон позволил банкам изменять процентные ставки в одностороннем порядке и уведомлять об этом клиента. Если клиент не согласен, он может в течении месяца вернуть всю сумму кредита после получения уведомления от банка, и в этот период будет действовать прежняя ставка», — рассказал «ФАКТАМ» кандидат экономических наук, управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» Евгений Невмержицкий.
«Оспорить повышение процентной ставки клиент может, но выиграть суд — нет, так как банк теперь получает на это повышение законное право. В Украине очень высокие процентные ставки не потому, что так хочется кредиторам. Это результат влияния целого комплекса различных факторов, и определяющим фактором является высокая учетная ставка НБУ — 17,5% годовых. Это многократно превышает учетную ставку центральных банков большинства стран мира, которая в среднем не выше 2,5%, а в некоторых странах имеет даже отрицательное значение.
Такая жесткая монетарная политика НБУ, с одной стороны, призвана сдерживать инфляцию, однако имеет совершенно другой результат, а именно: инфляция очень высокая, а бизнес не может нормально развиваться при таких высоких процентных ставках. Банкам выгодно покупать государственные ценные бумаги, а не кредитовать реальный сектор экономики. Банкам выгодно иметь низкий процент плохих долгов по кредитам, а повышение процентных ставок, тем более необоснованное, ведет к увеличению плохих долгов и невозвратов по кредитам", — отметил эксперт.
Подробнее о новшествах, связанных с новым законом о кредитовании, вы можете прочитать в интервью с экспертом на нашем сайте.
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