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От каких опасных заболеваний спасает малина
Специалисты Королевского колледжа Лондона рекомендуют употреблять малину, чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему. Проведя исследования, ученые пришли к выводу: эта ягода укрепляет сосуды и нормализует циркуляцию крови. Некоторые добровольцы употребляли смузи с 200 или 400 граммами замороженной малины. Также была контрольная группа, участникам которой давали другой напиток с полифенолами — растительными антиоксидантами.
Как показали результаты анализов добровольцев, у тех, кто выпивал смузи с малиной, уже через два часа улучшались показатели эластичности сосудов. Этот эффект сохранялся даже спустя сутки. По мнению ученых, если употреблять смузи с малиной раз в два дня, можно снизить риск болезни сердца, а значит, и инфаркта, на 15 процентов.
Кстати, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что употребление малины может защитить от болезни Альцгеймера или же надолго отсрочить недуг. Так утверждают ученые Иллинойского технологического института (США). Специалисты обнаружили: полифенолы, содержащиеся в малине, уменьшают окислительный процесс в организме и воспаление, а также повышают чувствительность к инсулину, благодаря чему замедляется старение и снижается риск деменции. Причем ягоду можно есть не только свежую, но и замороженную или консервированную, ведь она не теряет полезных свойств.
Давно известно, что малина благодаря высокому содержанию витамина С и салициловой кислоте помогает бороться с простудой. Это прекрасное жаропонижающее средство.
Малина обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим, антитоксическим и обезболивающим свойствами. При употреблении ягод улучшается состояние кожи — благодаря содержащимся в них витаминам группы В. Плоды малины советуют есть при некоторых заболеваниях почек, желудка и кишечника, анемии, атеросклерозе. В народной медицине используют и листья малины — как мочегонное средство, лекарство для женских органов, а также для снижения артериального давления. Их можно заливать кипятком и пить как чай.
Однако малину не рекомендуется употреблять в больших количествах, так как она может вызывать аллергию. Также важно помнить, что ягода обладает слабительным действием. Ее не стоит употреблять при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Фото Pixabay
Подготовила Мария ЗАВАДА
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