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В Москве экстренно прооперирован режиссер «Вечного зова» и «Двух судеб» 85-летний Валерий Усков.

Медики уверяют, что после того, как сделали пациенту сложную операцию на сонных артериях, его состояние стабилизировалось. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

Режиссер снял десятки фильмов и получил несколько наград, среди которых звание заслуженного и народного артиста РСФСР. Кроме кинематографа он известен как постановщик спектаклей «День свадьбы», «Ее друзья» и др.

Напомним, в начале июня операцию перенесла королева Великобритании.