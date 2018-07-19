- 15:26 Представился майором СБУ: в центре Киева задержали пьяного вооруженного мужчину (видео, обновлено)
- 15:20 Facebook признал вмешательство россиян в выборы президента США
- 15:17 Ехал за пенсией: на Донбассе задержали боевика «ДНР»
- 15:10 Известная ведущая удивила фигурой после вторых родов
- 15:00 Состояние ухудшилось: адвокат Сенцова сделал новое заявление по голодовке украинца в российской тюрьме
- 14:57 «Мокрому дождь не страшен»: российский политик интересно высказался о санкциях РФ против Украины
- 14:56 Десять лет тюрьмы: известный адвокат трижды выстрелил в жену из дробовика
- 14:52 Ажиотаж вокруг «педофила» на детской площадке под Киевом: полиция рассказала всю правду
- 14:43 Усик — Гассиев: прогнозы букмекеров на исторический бой
- 14:40 Силовики нагрянули в офис запрещенной Компартии Украины
В Москве экстренно прооперирован режиссер "Вечного зова"
В Москве экстренно прооперирован режиссер «Вечного зова» и «Двух судеб» 85-летний Валерий Усков.
Медики уверяют, что после того, как сделали пациенту сложную операцию на сонных артериях, его состояние стабилизировалось. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Режиссер снял десятки фильмов и получил несколько наград, среди которых звание заслуженного и народного артиста РСФСР. Кроме кинематографа он известен как постановщик спектаклей «День свадьбы», «Ее друзья» и др.
Напомним, в начале июня операцию перенесла королева Великобритании.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”