Тепловой удар: как распознать и что делать

Здоровье

Днем в жару, конечно же, лучше сидеть под кондиционером, чтобы не перегреться на солнце. Но не у всех это получается. К сожалению, тепловой удар можно получить на улице, в транспорте, в душном помещении, на пляже. Что делать в таком случае?

— При тепловом ударе человека беспокоят головная боль, головокружение, слабость, тошнота, учащенное сердцебиение, иногда рвота, носовое кровотечение, кожа становится сухой и горячей, — рассказывает семейный врач амбулатории семейной медицины № 7 Центральной поликлиники Подольского района города Киева Алла Ганзюк. — Температура может повышаться до 40 градусов. Надо немедленно зайти в прохладное помещение, умыться, выпить прохладной воды.

Хорошо, если человеку сумеют оказать помощь те, кто находится рядом. Пострадавшего рекомендуется уложить, приподняв ему ноги и опустив голову. На лоб, область сердца и паховых складок можно положить пакетики со льдом или замороженными овощами. Больного можно обтирать мокрым полотенцем. Чтобы сбить температуру, надо дать жаропонижающее. Если человек потерял сознание, нужно вызывать «скорую».

— По каким симптомам можно заподозрить перегрев у ребенка и что делать?

— Если после прогулки на улице в жару ребенок стал капризным и вялым, это могут быть симптомы перегрева, — рассказывает врач-педиатр детской поликлиники № 2 Подольского района Киева Любовь Шипунова. — В этом случае надо дать ему выпить воды, обтереть тело влажным полотенцем. Вообще, в жару надо часто поить детей, ведь они сами могут не просить пить, а обезвоживание наступает быстро. Если у малыша сухие губы, это уже говорит о том, что в организме дефицит жидкости. Дети постарше при перегреве могут жаловаться на головную боль, потемнение в глазах и шум в ушах, иногда возникает рвота.

Маме грудничка надо попытаться разбудить малыша, если он слишком долго спит в жару. Ребенок мог перегреться и потерять сознание, а родители не подозревают об этом. При тепловом ударе температура у малыша может повышаться до 39—40 градусов. В этом случае надо срочно вызывать «скорую».