- 15:20 Facebook признал вмешательство россиян в выборы президента США
- 15:17 Ехал за пенсией: на Донбассе задержали боевика «ДНР»
- 15:10 Известная ведущая удивила фигурой после вторых родов
- 15:00 Состояние ухудшилось: адвокат Сенцова сделал новое заявление по голодовке украинца в российской тюрьме
- 14:57 «Мокрому дождь не страшен»: российский политик интересно высказался о санкциях РФ против Украины
- 14:56 Десять лет тюрьмы: известный адвокат трижды выстрелил в жену из дробовика
- 14:52 Ажиотаж вокруг «педофила» на детской площадке под Киевом: полиция рассказала всю правду
- 14:43 Усик — Гассиев: прогнозы букмекеров на исторический бой
- 14:40 Силовики нагрянули в офис запрещенной Компартии Украины
- 14:35 ЧМ-2018: стало известно, получит ли изгнанный из сборной Хорватии Калинич медаль
Во Львове у наркоторговцев изъяли героин на полмиллиона гривен (фото)
Сотрудники внутренней безопасности, уголовного розыска, следователи Нацполиции и прокуратуры Львовщины задержали преступную группу из местных жителей, которые сбывали на территории областного центра героин и кокаин с помощью так называемых закладок.
— За время своей так называемой деятельности группа «наработала» значительную клиентскую базу, и заказы поступали систематически. Героин и кокаин распространяли путем бесконтактной передачи (закладок).
Клиенты каждые 3−5 дней получали СМС-сообщения с номерами банковских карточек, на которые можно было перечислить оплату. Потом клиенту по телефону сообщали место, где можно забрать наркотик. Таким образом, наркодилеры ежедневно получали на карточки от 25 до 40 тысяч гривен. Всего же они, как зафиксировали оперативники, успели продать «товара» на шесть с половиной миллионов гривен.
Читайте также: В полиции пояснили, почему нельзя было арестовать телефонного мошенника, которого поймали люди
У задержанного 27-летнего соорганизатора преступной группы выявлено 45 пакетиков с героином, а при обыске в его квартире еще 80 грамм героина и 43 грамма кокаина, что по ценам черного рынка составляет полмиллиона гривен, — сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области.
У других наркоторговцев изъяты мобильные телефоны и сим-карты к ним, банковские карты, на которые покупатели перечисляли плату за наркотики, а также наличные. В отношении злоумышленников открыто уголовное производство, ведется следствие. Проверятся возможная причастность к наркосети сотрудников правоохранительных органов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине раскрыта преступная группа, «размножавшая» младенцев для продажи иностранцам.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”