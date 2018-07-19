Во Львове у наркоторговцев изъяли героин на полмиллиона гривен (фото)

Происшествия

Сотрудники внутренней безопасности, уголовного розыска, следователи Нацполиции и прокуратуры Львовщины задержали преступную группу из местных жителей, которые сбывали на территории областного центра героин и кокаин с помощью так называемых закладок.

— За время своей так называемой деятельности группа «наработала» значительную клиентскую базу, и заказы поступали систематически. Героин и кокаин распространяли путем бесконтактной передачи (закладок).

Клиенты каждые 3−5 дней получали СМС-сообщения с номерами банковских карточек, на которые можно было перечислить оплату. Потом клиенту по телефону сообщали место, где можно забрать наркотик. Таким образом, наркодилеры ежедневно получали на карточки от 25 до 40 тысяч гривен. Всего же они, как зафиксировали оперативники, успели продать «товара» на шесть с половиной миллионов гривен.

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У задержанного 27-летнего соорганизатора преступной группы выявлено 45 пакетиков с героином, а при обыске в его квартире еще 80 грамм героина и 43 грамма кокаина, что по ценам черного рынка составляет полмиллиона гривен, — сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области.

У других наркоторговцев изъяты мобильные телефоны и сим-карты к ним, банковские карты, на которые покупатели перечисляли плату за наркотики, а также наличные. В отношении злоумышленников открыто уголовное производство, ведется следствие. Проверятся возможная причастность к наркосети сотрудников правоохранительных органов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине раскрыта преступная группа, «размножавшая» младенцев для продажи иностранцам.