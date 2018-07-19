В Украине журналисты потребовали публичного отчета о расследовании убийства Павла Шеремета

Украина

Национальный союз журналистов Украины требует скорейшего расследования убийства журналиста Павла Шеремета и публичного отчета следствия о его результатах. Об этом говорится в заявлении НСЖУ.

«В прошлом году Президент Порошенко требовал провести публичный отчет о результатах расследования. Этот отчет так и не состоялся. Союз продолжает требовать его проведения. Журналисты и общество имеют право знать, что следствие сделало, чтобы найти и наказать убийц нашего коллеги»,— отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По его словам, пока что журналистское расследование убийства Павла Шеремета (фильм «Убийство Павла») раскрыло гораздо больше информации, чем официальное расследование МВД. А рекомендации авторитетного американского Комитета защиты журналистов, изложенные в специальном отчете «Отказ от правосудия», остаются проигнорированными.

«К сожалению, в этом деле, как и в десятках других преступлений против журналистов, нам нечем утешиться»,— считает Томиленко.

По словам Томиленко, площадкой для публичного отчета властей и силовиков о результатах расследования убийства Шеремета и других преступлений, совершенных против журналистов, могли бы стать парламентские слушания по вопросам свободы слова и безопасности работы журналистов в Украине.

«В сентябре 2017 года инициатива НСЖУ о проведении парламентских слушаний была поддержана Комитетом Верховной Рады по вопросам свободы слова. Но это вопрос даже не был внесен в повестку дня сессии ВР. На днях Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил о поддержке проведения слушаний и пообещал, что осенью будет инициировать соответствующее постановление. Национальный союз журналистов Украины приветствует такую позицию спикера и берет на контроль выполнение этого публичного обещания», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Оперативно-следственная группа, созданная для расследования убийства Шеремета, до сих пор продолжает собирать доказательную базу. Также сообщается, что Расследование убийства журналиста Павла Шеремета затруднено из-за его российского гражданства.