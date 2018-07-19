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Усик — Гассиев: прогнозы букмекеров на исторический бой
Чемпион WBC и WBO украинец Александр Усик (14 побед, 11 из них — нокаутом) и обладатель поясов WBA и IBF россиянин Мурат Гассиев (26 побед, 19 из них — нокаутом) в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) разыграют чемпионские титулы, звание абсолютного чемпиона мира и трофей Мохаммеда Али.
Букмекеры опубликовали свои котировки на предстоящий бой. Как видно из коэффициентов, явного фаворита в финале суперсерии нет.
«Фаворит Спорт»: Усик — 1.69, Гассиев — 2.01
«Париматч»: Усик — 1.90, Гассиев — 1.90
«Марафон»: Усик — 2.01, Гассиев — 1.89
William Hill: Усик — 1.91, Гассиев — 1.91, ничья (правда, регламентом WBSS не предусмотрена) — 19
Bet365: Усик — 1.90, Гассиев — 1.90
Добавлю, что бой, призовой фонд которого составляет в 10 миллионов долларов, пройдет в субботу, 21 июля, в Москве в СК «Олимпийский».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн Усик — Гассиев: расписание трансляций боя.
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“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”