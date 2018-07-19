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Десять лет тюрьмы: известный адвокат трижды выстрелил в жену из дробовика
Киевский районный суд Одессы 18 июля вынес приговор — десять лет лишения свободы — 67-летнему известному адвокату Роберту Халиуллину за «законченное покушение на убийство своей супруги».
Виорика и Роберт расписались 25 октября 2008 года после того, как прожили три года в гражданском браке. А в 2015-м Роберт стрелял в жену из дробовика. Чуть не убил. Истекавшую кровью Виорику спасли карабинеры, вовремя прибывшие по тревоге — квартира была под охраной…
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«События имели место 2 августа 2015 года, — констатировали в суде. - Около 8.30 обвиняемый прибыл в квартиру, в которой проживала его жена. На почве неприязненных отношений и руководствуясь мотивом мести за переезд жены от него, мужчина из имеющегося у него охотничьего ружья совершил с близкого расстояния три выстрела в потерпевшую. Однако довести до конца преступный умысел, направленный на убийство жены, обвиняемому не удалось».
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Виорика, получившая тяжкие телесные повреждения, в шоковом состоянии смогла выйти из квартиры. Сотрудники службы охраны «Карабинер», которые прибыли на вызов, обнаружили ее на лестничной площадке. После этого они ключами раненой женщины закрыли квартиру, в которой находился обвиняемый, и вызвали скорую помощь.
Супруга адвоката перенесла многочисленные операции, но уже третий год не может самостоятельно передвигаться.
Согласно вынесенному приговору, осужденный также обязан выплатить потерпевшей материальный ущерб в сумме 523 тысячи 804 гривни и моральный ущерб 3 миллиона 723 тысячи гривен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший главврач задушил 79-летнюю супругу, которая обозвала его москалем.
Фото USIONLINE.com
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