«Мокрому дождь не страшен»: российский политик интересно высказался о санкциях РФ против Украины

Политика

Украине не стоит беспокоиться относительно возможных санкций со стороны России. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».

«Я бы на вашем месте (на месте украинцев. — Авт.) не очень беспокоился, потому что санкции будут не очень критическими, потому что все что можно плохое сделать (Украине. — Авт.) уже давно сделано! Мокрому дождь не страшен — хуже все равно не будет!» — заявил он.

По словам политика, намерение ввести санкции против Украины — это показатель бессилия Кремля.

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«С другой стороны, — это показатель полного бессилия российской государственной власти в решении проблемы, которую она сама перед собой поставила на территории вашей страны (Украины. — Авт.)! То есть, отхватить от вас крупную территорию не удалось, получить коридор в Крым не удалось, сделать все стабильным не удалось, получить признание на Западе не удалось и не удастся никогда! Это абсолютно очевидно! По моему, это просто истерика!» — сказал он.

По словам Гозмана, санкции против Украины со стороны России лишь усилят поддержку Украины в мире.

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«Я думаю, что если будут введены санкции со стороны Российской Федерации, то это, скорее, усилит поддержку Украины и негативизм по отношению к российскому государству. Вам (украинцам. — Авт.) не стоит беспокоится, ей Богу, не стоит!» — сказал он, добавив, что такие санкции не смогут заставить украинскую власть пойти на уступки России.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в правительстве РФ разрабатываются проекты решений о введении ограничительных мер (санкций) в отношении товаров и производителей из Украины.