Facebook признал вмешательство россиян в выборы президента США

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Руководство социальной сети Facebook подтвердило, что россияне пытались вмешаться в выборы президента Соединенных Штатов. Более того, в Facebook признали, что подозрительная активность россиян в соцсети наблюдалась еще в 2015 году, то есть за год до выборов.

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«С доказательствами, которые мы получили, совершенно ясно, что русские пытались вмешаться в выборы», — заявил в интервью изданию Recode глава компании Facebook Марк Цукерберг. Так руководитель Facebook отреагировал на пресс-конференцию Путина и Трампа и на реплики о якобы отсутствии доказательств российского вмешательства в выборы.

По словам Цукерберга, подозрительная активность россиян в соцсети наблюдалась еще в середине 2015 года. Группа российских хакеров методами фишинга взламывала и брала под контроль учетные записи пользователей. По мнению Цукерберга, хакеры были связаны с российской военной разведкой. О деятельности злоумышленников соцсеть уведомила ФБР.

«Когда мы увидели аналогичную активность в рамках кампании 2016 года — некие лица пытались методами фишинга взломать профили пользователей — мы уведомили пользователей, которые, как мы считаем, подвергались риску», — рассказал Цукерберг.

По информации руководства Facebook, была еще одна сфера вмешательства в выборы, которую выявили достаточно поздно: «Агентство интернет-исследований в основном просто создавало сеть поддельных учетных записей, чтобы распространять противоречивую информацию, дезинформацию. Мы были медлительны и в этом деле оказались не на высоте, но как только мы узнали об угрозе, мы разработали дорожную карту и множество методов для противостояния фишингу и кибератакам».

Напомним, накануне встречи Трампа и Путина министерство юстиции США предъявило обвинения во вмешательстве в американские выборы 12 офицерам российской военной разведки.