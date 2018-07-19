Спецслужбы Путина готовят провокации в Крыму: названы опасные места

Украина

Как и предполагали многие военные эксперты, после завершения чемпионата мира по футболу российские спецслужбы полностью переключились на возможность совершения провокаций в оккупированном Крыму. Таким выводом с пользователями сети делится на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Вероятными сроками проведения оккупантами операций он называет конец июля — начало августа 2018 года.

При этом провокации будут носить характер «осуществление террористических актов против гражданского населения» диверсантами и приведут к массовым жертвам.

«Основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим)», — считает Тымчук.

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При этом он ссылается на то, что «Информационное сопротивление» фиксирует размещение нового военного контингента и перебрасывание огромного количества боевой техники и ракетных комплексов на территорию полуострова.

«Все эти провокации Кремля, по традиции, будут списаны на „украинские ДРГ“ и „кровавую хунту“. Об этом уже „намекнул“ во время визита в Севастополь секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев, заявив, что в настоящее время существует высокая угроза дестабилизации ситуации в Крыму в результате агрессивной политики украинских властей и членов радикально настроенных проукраинских организаций», — добавил Тымчук.

Также он обращает внимание на то, что через подконтрольные Кремлю СМИ проводится кампания по формированию общественного мнения о существующей угрозе. Такой шаг, по мнению Тымчука, совершается для того, чтобы создать искусственный повода для применения российских войск с целью захвата части юго-восточной территории Херсонской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что российские оккупанты пытаются заселить полуостров… бурами — африканцами европейского происхождения.