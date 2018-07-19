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Готовили очередное покушение? Известный одесский активист рассказал о странной находке под своей машиной (фото)
Известный одесский активист Сергей Стерненко, в мае этого года уже переживший покушение, обнаружил странные электронные устройства в своей машине. Стерненко предполагает, что девайсы использовались для отслеживания его поездок, а конечной целью злоумышленников должно было стать новое нападение.
Устройства обнаружились неожиданно, во время осмотра автомобиля на СТО. «Хорошо осмотрели дно и обнаружили два электронных устройства. Под водительским и передним пассажирским сиденьями. Напоминают GPS-трекеры для отслеживания моего месторасположения. Внутри по одной сим-карте, платы и аккумулятор. Какие-то уроды прицепили. Скорее всего готовят очередное покушение, потому что первые три были неудачными», — отметил Стерненко.
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Активист возмущен, что несмотря на три покушения, полиция не видит угрозы для его жизни. Вместо Стерненко, государственную охрану получил один из напавших на него.
Напомним, в ночь на 25 мая на Стерненко в Одессе было совершено покушение. Один из нападавших получил от активиста смертельный удар ножом в область живота. Сам активист также пострадал — получил резаную рану руки. Это было уже третье нападение на Стерненко с начала года. Он считает произошедшее местью со стороны городского руководства Одессы за проявляемую гражданскую активность.
Фото Сергій Стерненко/Facebook
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