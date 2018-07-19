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«Заря» выручила миллион от продажи футболиста в Турцию и «подписала» трех игроков «Динамо»
Луганская «Заря», которой предстоит старт в квалификации Лиги Европы, продала в турецкий «Коньяспор» защитника Евгения Опанасенко (на фото), выручив от трансфера 27-летнего футболиста 1 млн евро.
В то же время контракты с луганским клубом заключили три футболиста киевского «Динамо». 22-летний полузащитник Максим Казаков подписал полноценное трехлетнее соглашение. А вот полузащитники 21-летний Богдан Михайличенко и 20-летний Богдан Леднев, прошедшие с командой Хацкевича тренировочный сбор в Австрии, пополнили команду Юрия Вернидуба на правах аренды сроком на два года.
В новом клубе Казаков будет выступать под номером «48», Михайличенко — «14», а Леднев — «17».
Кстати, по итогам жеребьевки, намеченной на 23 июля, «Заря» узнает своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Матчи состоятся 9-го и 16 августа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мариуполь» узнал своего соперника в Лиге Европы.
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