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Мир

Еще одна страна ухудшила дипломатические отношения с Россией

16:14 19 июля 2018   258
Сергей Лавров
Инф. «ФАКТОВ»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поедет в Грецию в запланированные сроки. Также из России вышлют греческих дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Афинах Андрея Маслова.

«Думаю, что в нынешней ситуации, визит теряет актуальность, по меньшей мере, в те сроки, о которых шла речь, то есть в сентябре», — отметил дипломат.

Он также добавил, что Россия вышлет греческих дипломатов. Однако сроки и количество высланных дипломатов пока неизвестны.

Напомним, 11 июля в греческой газете Kathimerini появилась информация о том, что Афины решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Как утверждало издание, греческие власти обвиняют дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность. Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос в эфире телеканала Sky подтвердил информацию о высылке дипломатов. После появления этой информации в МИД РФ заявили, что на подобные действия, согласно дипломатической практике, следует зеркальный ответ.

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