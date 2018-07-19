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Еще одна страна ухудшила дипломатические отношения с Россией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поедет в Грецию в запланированные сроки. Также из России вышлют греческих дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Афинах Андрея Маслова.
«Думаю, что в нынешней ситуации, визит теряет актуальность, по меньшей мере, в те сроки, о которых шла речь, то есть в сентябре», — отметил дипломат.
Он также добавил, что Россия вышлет греческих дипломатов. Однако сроки и количество высланных дипломатов пока неизвестны.
Напомним, 11 июля в греческой газете Kathimerini появилась информация о том, что Афины решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Как утверждало издание, греческие власти обвиняют дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность. Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос в эфире телеканала Sky подтвердил информацию о высылке дипломатов. После появления этой информации в МИД РФ заявили, что на подобные действия, согласно дипломатической практике, следует зеркальный ответ.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”