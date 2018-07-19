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Баскетболист сборной Украины перешел в испанский клуб
Центровой сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов подписал контракт с представителем чемпионата Испании — «Сан-Пабло Бургос». По итогам минувшего сезона новый клуб украинца занял в АБК Лиге (высшем дивизионе страны) 14-е место из 18 команд.
Отмечу, что в сезоне 2017/2018 Кравцов выступал в Турции. По итогам регулярного чемпионата «Эксишехир», цвета которого защищал Вячеслав, вышел в плей-офф, но уже в первом раунде уступил в двух матчах «Тофашу». В среднем украинец набирал по 8,3 очка за игру.
В целом же «Сан-Пабло Бургос» станет десятым клубом в карьере Кравцова. В 2012—2014 годах Вячеслав играл в НБА за «Детройт Пистонз» и «Финикс Санз», а в 2015—2017-м уже выступал в Испании, когда защищал цвета «Сарагосы» и «Валенсии».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Михайлюк попал в символическую сборную Летней лиги НБА.
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