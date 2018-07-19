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Внезапно пропал ключевой свидетель кровавого ДТП с Зайцевой в Харькове
Суд в Харькове, слушающий дело о прошлогоднем кровавом ДТП, столкнулся с неожиданным препятствием: пропала ключевой свидетель — врач-нарколог Елена Федирко. Сразу после ДТП Федирко брала анализы биоматериалов у обвиняемой Елены Зайцевой. Допросить врача предполагалось 18 июля, но стороне обвинения не удалось выяснить место пребывания свидетельницы.
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В интервью «Обозревателю» адвокат потерпевших в ДТП Лариса Матвеева обратила внимание на странности в расследовании дела.
«Федирко по непонятным причинам уволилась с работы, и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое вот странное стечение обстоятельств», — сообщила Матвеева.
Показания врача-нарколога крайне важны для установления состояния Зайцевой в момент аварии. «Именно она (Федирко) зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой — нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ», — добавила адвокат.
Напомним, сразу после аварии было объявлено, что в анализах задержанной Зайцевой были обнаружены опиаты. Второй — подтверждающий — этап исследования биологической жидкости провести не удалось: не хватило биоматериалов.
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