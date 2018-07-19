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На Донбассе задержан мужчина, распространявший в сети детскую порнографию
В Краматорске на Донетчине полиция задержала мужчину, распространявшего детскую порнографию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
«Установлено, что 38-летний местный житель в течение длительного времени распространял в Сети изображения, содержащие детскую порнографию. Мужчина был активным пользователем так называемого черного интернета, создал собственную сеть для обмена файлами, содержавшими изображения порнографического характера, и открывал к ним доступ своим «единомышленникам».
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Во время обыска по месту проживания извращенца изъята компьютерная техника с контентом детской порнографии, накопители и «игрушки» для взрослых. Занимался ли он изготовлением порнографии, установит следствие. Задержанный ранее не судим, не женат, работал на одном из предприятий города", — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что семейству, снимавшему сексуальные сцены с 4-летней дочерью, избрана мера пресечения.
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