Хуже, чем в тюрьме: омбудсмен проверила лагерь, где массово отравились дети

Происшествия

Омбудсмен Людмила Денисова изучила состояние лагеря «Орлятко» на Донетчине, где массово отравились дети. Уполномоченный пришла к неутешительному выводу: в некоторых местах заключения условия лучше, чем в детском лагере.

Случай с отравлением в лагере — самый массовый за последние годы. В больницы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» попали 94 человека — 79 детей и 15 взрослых. Всего в лагере отдыхали 134 ребенка, за которыми следили 20 человек штатного персонала.

Лагерь «Орлятко» посетил региональный координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. «Информация, которую предоставил мне региональный координатор, — шокирующая. Я на фото увидела, что пищеблок находится в ужасном состоянии. В заведениях несвободы бывают лучшие условия! Также нам рассказали, что один мальчик жаловался вечером на плохое самочувствие, но он не смог найти даже вожатого лагеря, поэтому ждал до утра», — рассказала Денисова.

Также выяснилось, что санитарные нормы на пищеблоке лагеря грубо нарушались. Молочные продукты хранились при температуре +12 градусов (при норме +4). Колбасные изделия не имели ни даты изготовления, ни срока хранения. Одна из сотрудниц неделю работала с детьми без медицинской книжки.

Напомним, первый случай заболевания зарегистрирован 15 июля. Заболели двое работников пищеблока. На утро 19 июля в больницах области оставались 78 человек. Состояние большинства госпитализированных детей стабильное, угрозы для жизни нет. Трое детей получают инфузионную терапию.

Лагерь «Орлятко» был закрыт с 18 июля до выяснения причин отравления детей. Комплекс принадлежит славянскому предприятию «Бетонмарш». В этом году лагерь был взят в аренду руководством другого детского центра «Яструбок» (находится в 8 км от лагеря «Орлятко»). Лагерь начал работать с 21 июня. Учреждение прошло все необходимые проверки и получило разрешение на работу.