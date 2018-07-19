Повышением тарифов на проезд в Киеве займется суд: названа дата

Украина

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда на его странице в Facebook.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке»,— сказано в сообщении.

Подготовительное судебное заседание по данному делу состоится 16 августа.

Истцами в данном административном иске указаны народный депутат Сергей Каплин (фракция «Блок Петра Порошенко»), Петр Тигунов и Сергей Юрчик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 14 июля в Киеве действуют новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте (метрополитен, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер и городская электричка). В случае приобретения жетона для проезда в метро или разового билета для проезда в наземном транспорте пассажиры будут оплачивать за одну поездку 8 грн.