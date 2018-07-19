«Сепаратистский» скандал в Кривом Роге: уволен казак, избивший «хохла»-журналиста

Происшествия

В четверг, 19 июля, уволен замначальника охраны криворожского коммунального предприятия «Скоростной трамвай», который со словами «Ты смотри, бл. дь, с. ка, как вы, с. ка, хохлы, ох.ли. Я русский, бл. дь!» избил журналиста, фиксировавшего попытку замести следы массового отравления собак.

Юрий Островский с утра написал заявление «по собственному желанию», прошел все необходимые формальности, и к обеду его рассчитали и отдали трудовую книжку, рассказали «ФАКТАМ» в КП «Скоростной трамвай».

Напомним, 18 июля зоозащитники и журналисты зафиксировали массовое уничтожение обитавших в районе трамвайного депо собак, привитых и стерилизованных. Трупы животных работники депо свозили на тачках к заранее выкопанной яме, несмотря на то, что утилизация мертвых животных предусматривает совсем другую процедуру. Оператор сайта «Первый криворожский» Николай Чирва снял эту яму с трупами и хотел дождаться, пока ее зафиксирует полиция. Островский же пытался увести журналистов оттуда и напал на Чирву. Вскоре активисты выяснили, что в соцсетях Островский не скрывает своих пророссийских и «антимайдановских» взглядов. Также он зарегистрировал казачью организацию «ЗУБР», в задачи которой входила помощь полиции и пограничникам.

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19 июля активисты и журналисты пикетировали депо. К ним вышли пообщаться руководители предприятия, извинившиеся за действия своего бывшего подчиненного и отметившие, что на протяжении трех лет работы с ним никаких сепаратистских наклонностей тот не проявлял.

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Как выяснилось в ходе разговора, практически вся охрана КП состоит из подчиненных Островского по «ЗУБРу». По словам руководства «Скоростного трамвая», «зубровцы» как члены общественного формирования имеют право на применение спецсредств — наручников и дубинок. Именно поэтому с ними и были заключены договора. Однако огульно обвинять казаков в антиукраинских настроениях нельзя: несмотря на позицию своего руководителя, «зубровцы» — нормальные люди, отметили чиновники и выразили мнение, что члены формирования выведут Островского из руководства «ЗУБРа».

В отношении «казака-сепаратиста» открыто уголовное производство. Ему объявлено подозрение в нанесении легких телесных повреждений, рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации полицейского главка Днепропетровской области Ольга Кузнецова. У участников и свидетелей конфликта отобраны пояснения, сейчас следствие изымает и изучает видеозаписи журналистов и камер наблюдения. Не исключено, что производство будет переквалифицировано на статью Уголовного кодекса «Препятствование законной профессиональной деятельности журналиста», предусматривающую более тяжкое наказание.

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Также открыто уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Подозрения в нем пока не объявлены никому — следствие опрашивает свидетелей и изучает видеозаписи. Также в деле назначена экспертиза трупов собак, рассказала «ФАКТАМ» спикер полиции Кривого Рога Юлия Цуркаленко. Даже если их отравление очевидно, для следствия необходимо получить официальные доказательства этого.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в николаевском «Центре защиты животных» за один день убили 150 собак.