Рабинович: Именно с Одессы мы начнем правильный экономический курс возрождения Украины

Политика

«Именно с Одессы начнется возрождение страны — в политическом, экономическом и социальном плане», — высказал мнение народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович во время пресс-конференции, которую он дал для одесских СМИ в четверг, 19 июля, в рамках рабочей поездки по региону.

«Одесса — уникальный город, который я очень люблю, в котором я, наверное, жил в прошлой жизни — мне здесь комфортно так, как нигде больше. Поэтому я уверен в том, что именно с Одессы мы начнем возрождение Украины — в политическом, экономическом и социальном плане», — заявил парламентарий.

Политик рассказал о том, что 25 июля в специальном выпуске программы «Украинский формат» на телеканале NewsOne он презентует программу выхода страны из кризиса. Один из ее пунктов — сделать Одессу европейским окном Украины, а именно — сделать упор на экономическом развитии бизнеса в Одессе, на предоставлении льгот и преференций Южной Пальмире, в частности, развить в городе свободную экономическую зону по типу порто-франко.

«Я давно подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект „Одесса — Порто-франко“. Это вызвало возмущение со стороны наших патриотов. Поэтому я подал второй законопроект и назвал его „Одесса — Европейское окно Украины“. Это немного успокоило наших патриотов, хотя ни первый, ни второй варианты они не читали. Как результат, закон, к сожалению, до сих пор не то что не принят — он даже не рассматривался. Как это можно объяснить? Очевидно, интеллектуальным уровнем нынешней Рады в целом, глав комитетов и особенно руководителя парламента, — они просто не понимают, о чем с ними разговаривают», — отметил Вадим Рабинович.

В подтверждение своих слов политик рассказал об одной из ситуаций, когда во время рассмотрения вопроса о внесении в повестку дня законопроекта о порто-франко, один из участников обсуждения предложил Вадиму Рабиновичу сделать свободную экономическую зону не в Одессе, а во Львове.

«Я послушал и ответил: можем, но только во Львове моря нет. Вот это уровень главы комитета. Поэтому с сожалением вынужден сказать — мы больны этой властью, мы больны этими некомпетентными людьми, которые пришли на волне революции, мы больны теми, кто не хочет и не может управлять страной, теми, кто не связывает себя с Украиной — они строят себе дома за границей — во Франции, в Италии, в Испании, чтобы после смены власти быстро туда сбежать», — убежден народный депутат.

Возвращаясь к Одессе, политик напомнил, что после событий в Крыму, кроме Одессы, у нас нет больше портов, где бы мог развиваться и военный, и гражданский флот.

«Поэтому к Одессе должно быть особое отношение, у нее должны быть особые программы развития. Я уверен, что именно с Одессы начнется правильный экономический курс возрождения Украины», — подчеркнул народный депутат.