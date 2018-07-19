«Один знакомый из Украины на Сейшелах зарабатывает самогоноварением»

Мир

— Прожив на Сейшелах без малого год, могу смело утверждать, что распространенное мнение об этих островах в Индийском океане как об элитном курорте — не более чем миф, — говорит 34-летняя киевлянка Анна. — Я понимаю, богатые туристы едут туда за красотой природы. Но, мне кажется, дешевле поискать красоту в каком-нибудь другом направлении. На Сейшелах все не просто дорого, а очень дорого. При этом качество услуг оставляет желать лучшего. Номер в отеле, например, стоит минимум 400 долларов с человека в сутки. Это без завтрака. Снять квартиру — 100 долларов. И что дальше? Куда пойти приезжему развлечься? Разве что на пляж с белым, как манка, песком. Ну, можно отправиться по пешеходным маршрутам в горы, которые окружает океан с лазурной водой. Заказать путешествие на гранитные острова — на самолете либо на корабле. Чтобы увидеть, в принципе, те же самые пейзажи. Еще есть возможность поехать в Викторию — самую маленькую столицу мира — на рынок. Это одна из достопримечательностей островного государства, куда возят туристов. Вот только делать покупки там не советую — белым людям тамошние продавцы заламывают цены втридорога. А кафе, ресторанов, других увеселительных заведений на маленьких Сейшелах нет.

Год назад муж Анны подписал двухгодичный контракт с одной из компаний, расположенной в офшорной зоне. Вслед за ним в далекое островное государство перебралась его семья — жена с двумя маленькими детьми.

— На Сейшелах засилье иностранных специалистов во всех сферах деятельности, — рассказывает моя собеседница. — Это произошло отчасти потому, что местные жители не очень трудолюбивые, мягко говоря. Они могут подолгу работать в одной и той же компании, но до хорошей должности практически никто из них не дослуживается — нет стремления делать карьеру. Сотрудницы фирм, например, зачастую приводят в офис своих детей из школы и делают с ними уроки в свое рабочее время. А с утра они неспешно пьют кофе и наводят красоту. Эта лень заложена в креольцах, населяющих Сейшелы, на генетическом уровне. Все они — потомки рабов, которых после открытия островов колонизаторы (французы, затем англичане) свозили сюда со всей Африки, поняв, что здесь нет никаких ископаемых. И рабы, а затем их потомки пользовались любой возможностью, лишь бы не работать. Поэтому и магазины у них открыты только до 17.00, в то время как те, владельцами которых являются индусы, работают до 20.00—21.00. Кстати, из-за этой рабской привычки креольцы и в океане не купаются — их предкам запрещалось заходить в воду, чтобы не сбежали.

Так вот, иностранные специалисты заняли все важные ниши на Сейшельских островах, из-за чего местному населению становится все сложнее найти работу. Поэтому правительство в нынешнем году вынуждено было принять программу «Сейшелы — для сейшельцев», которая обязывает владельцев компаний с зарубежными инвестициями обязательно принимать в свой штат местных.

— А где можно встретить наших соотечественников, если они не обслуживают офшорные компании?

— На островах очень ценятся автомеханики. Сейшельцы просто помешаны на автомобилях (цена нового тут порядка 20 тысяч долларов). Машина есть, наверное, в каждой семье. А дорог, по сути, нет. Поэтому хорошие мастера по ремонту автотранспорта здесь на вес золота.

Кстати, наши знакомые из Украины построили свой бизнес на Сейшелах на ввозе машин из Японии. Поскольку государство выступает за сохранение микроклимата на островах в связи с сильным загрязнением воздуха, они начали импортировать и электромобили, однако это предложение пока не востребовано местными автолюбителями.

Сейшельцам очень нужны электрики, на них всегда есть спрос. Там такой профессии вообще не учат. В почете наши врачи. На островах нет медицинского университета, а те, кто получает медицинское образование за границей, обратно не возвращаются.

А еще один наш соотечественник варит… самогон. Причем легально, получив на это лицензию. Там «подпольщиков» нет. Подаешь бизнес-план — и получаешь разрешение на ведение бизнеса. Парень привез из Украины самогонный аппарат и угощает местных мужиков самогонкой, настоянной на маракуйе. Сейшельцы, надо заметить, любители выпить. Но их «пойло» — ром из кокоса и сахарного тростника — напоминает бражку, поэтому они уважают украинский самогон.

— Жены специалистов работают на Сейшелах?

— В принципе, я с моим юридическим образованием могла бы найти себе работу в отеле в турфирме или даже в офшорной компании, однако наши малолетние дети остались бы тогда без присмотра. У старшего сына занятия заканчиваются в 14.30, и продленки, как у нас, там нет, а детей из садиков (младшему сыну два годика) родители обязаны забрать к 16.00. Когда работают муж и жена, хотя бы одну зарплату можно откладывать. По украинским меркам зарплата в две-три тысячи долларов большая, а по сейшельским — впритык, чтобы выжить. Честно сознаюсь, мы там постоянно боремся с чувством голода. В нашем холодильнике нет ничего лишнего, чем можно было бы перекусить после ужина. Ведь на островах ничего не производится, не выращивается — все привозное, поэтому стоит дорого. Если мне удается купить замороженную австралийскую курицу, я счастлива. Делю ее на маленькие кусочки, стараясь приготовить из них и первое, и второе блюда. Это лучшее мясо, которое более-менее доступно. Местные жители весьма неприхотливы в еде — довольствуются перемороженными мясными субпродуктами, которые у европейцев не вызывают аппетита. Я по приезду месяца два даже смотреть на них не могла.

Привозной товар, который не отличается разнообразием, сразу же разбирают. Корабль заходит в порт один-два раза в месяц, и, если, допустим, не успеешь запастись йогуртом или морковкой, их бесполезно искать по другим магазинам. Остается ждать следующего корабля. Самая доступная для нас еда — это рыба, выловленная из океана: тунец, меч, барракуда. Цена приблизительно такая же, как и в Украине. На гарнир обычно готовлю рис, макароны, чечевицу.

Богатые могут позволить себе свежее мясо, которое импортируют из Южной Африки. Говядина в пересчете на наши деньги стоит 600 гривен за килограмм, свинина — 300—400. Есть магазины, где продаются французские сыры, колбасы, но опять же, это все не для массового покупателя.

Катастрофически не хватает овощей и фруктов. На острове есть пара небольших ферм, где выращивают огурцы и помидоры, но они безвкусные. Фрукты, особенно манго, срывают зелеными, и приходится ждать, пока они дома дозреют. Но их вкус уже не тот.

Самый большой деликатес для приезжих из Украины, понятное дело, сало. Мы его привозим с родины и держим в морозилке, позволяя себе небольшой кусочек по особым случаям.

— А кто там богат?

— Те, кто владеет землей и недвижимостью. Многоквартирный трехэтажный дом, в котором мы живем, например, принадлежит одному хозяину. Но сам он, как и немногие местные богачи, предпочитает жить в какой-нибудь из развитых европейских стран и бывает на Сейшелах несколько раз в год с целью собрать деньги.

* Анна c мужем: «Сейшелы кажутся раем лишь издалека»

— На чем экономят наши люди, работающие на Сейшельских островах?

— Кто-то купается под теплым душем (вода в трубах там нагревается от солнца), не включая бойлер. Кто-то старается не пользоваться кондиционером. Кто-то пьет воду из-под крана. В нашей семье с двумя маленькими детьми это не получается, поэтому электричество и техническая вода нам обходятся в 150 долларов на месяц, еще столько же отдаем за бутилированную воду.

Приходится экономить на Интернете. Это удовольствие не из дешевых (хотя на Сейшелах, в принципе, дешевого ничего нет). Я, допустим, могу позволить себе в месяц использовать не больше 10 гигабайт. То есть посмотреть фильм в мобильном Интернете считается уже роскошью. Дорого стоит общение по мобильному телефону — мне в месяц он обходится в пересчете в 1600 гривен, а мужу, который ведет деловые разговоры, — более 2000.

— Расскажи о системе сейшельского образования. Оно только государственное?

— Есть частная школа, однако там очереди на 5—6 лет вперед. А в государственных учреждениях никто особо не занимается развитием детей. Они сами себя развлекают, а в садиках спят на полу, подстелив спортивные коврики.

В школе, наоборот, слишком большая нагрузка. Старшему ребенку еще нет семи лет, а он уже второклассник (там в школу идут с пяти лет). У него в день девять (!) уроков, каждый по сорок пять минут, и между ними всего две перемены по полчаса. В расписании — креольский и французский языки, математика, богословие. Само преподавание ведется на английском языке, что, конечно, является плюсом.

Но, помимо детского сада, школы или улицы, ребенку пойти некуда — там нет такого понятия, как кружки по увлечениям. Театры отсутствуют, цирка нет, концертов никто не дает.

— На каком языке общается местное население?

— На Сейшелах три государственных языка: английский, французский и креольский (это упрощенный и исковерканный французский, на котором разговаривали рабы, воспринимая его на слух). Но в ходу везде английский: на нем выходят газеты, книги, говорят на радио и телевидении (там всего два канала). Креольский используется только в бытовом общении. И в этом беда креольцев как нации. Думаю, у них нет будущего, потому что нет собственной элиты. В школах детей учат индусы, лечат индусы… К такой ситуации привела, считаю, все та же лень креольцев. К тому же это нация, которая совершенно не заботится о собственном здоровье. У местных жителей напрочь отсутствует культура питания. Едва ребенок начинает самостоятельно есть, родители в одну руку дают ему пачку чипсов, а в другую — бутылку колы. При этом нет никакой пропаганды здорового образа жизни, спортивных комплексов. Зато очень много людей с ожирением, особенно среди женщин и подростков. И это их, похоже, не волнует. Причем креольцы любят обтягивающую одежду, мини-бикини. Иногда мне кажется, что я попала в Украину девяностых, когда у нас не было ни брендовой одежды, ни качественной обуви.

— Как вы проводите свободное время?

— Обычно отправляемся с друзьями на пляж (они там бесплатные, а в отелях еще и оборудованы лежаками), где делаем рыбное или куриное барбекю. Кто-то обязательно готовит любимые салаты — мимозу или оливье. По воскресеньям ходим в православную церковь, где правит батюшка из Сербии. Там тоже за общим столом после служения проходят знакомства, завязывается общение.

— Сейчас на Сейшелах зима…

— Да, в этот период там больше ветров, небо чаще заволакивают тучи, хотя температура воздуха весьма комфортная — 27—30 градусов. Такой она держится круглый год. А вот океан охлаждается с привычных уже нам 32 градусов до 28. Поэтому в июне мы ни разу не купались.

— В Украину надолго прилетели?

— Через пару месяцев возвращаемся обратно. С твердым убеждением, что лучше страны, чем Украина, нет. Как же мы порой не ценим того, что имеем! Нужно, набравшись опыта, развивать свое государство и достигать всего, к чему стремимся, на своей земле.