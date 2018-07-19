Суд не дал переложить на киевлян долги «Киевэнерго»

Украина

Решение вопроса с горячим водоснабжением в столице отложено на неопределенный срок. Хозяйственный суд Киева вынес промежуточное решение в споре «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогаза Украины», но выход из конфликтной ситуации так и не найден.

Хозяйственный суд постановил, что новое КП «Киевтеплоэнерго» не может стать правопреемником «Киевэнерго» в части долга за газ. Суд решил, что ни КП «Киевтеплоэнерго», ни территориальная община Киева не должны отвечать за долги ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины».

Спор по сути остался не решенным. Окончательное решение суда по поводу 4 млрд гривен газового долга «Киевэнерго» перед «Нафтогазом Украины» ожидается ближе к концу месяца. Пока же готовится обращение в Верховный Суд и в Конституционный Суд, чтобы те дали разъяснения спорного положения в законе «О тепоснабжении».

Тем временем в Киеве предупреждают, что с 1 августа город может столкнуться с отсутствием не только горячей воды, но и электроэнергии. При нерешении проблемы поставок газа без топлива останутся ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а от них зависит не только теплоснабжение большей части Киева. Киевские теплоэлектроцентрали вырабатывают электричество, и отсутствие топлива для ТЭЦ повлечет вынужденные отключения электроснабжения.

В «Нафтогазе», в свою очередь, призвали дождаться финального решения суда о том, кто должен стать правопреемником долгов «Киевэнерго».

«Мы тоже очень хотим, чтобы в домах поскорее появилась горячая вода, — говорят в „Нафтогазе“. — Но договор на поставку льготного газа мы можем заключить с новым управляющим имуществом только в случае принятия новым управляющим задолженности за поставленный ранее газ… При переходе котельных и другого имущества на „Киевтеплоэнерго“ на него по закону переходит и ответственность за накопленные долги… Мы не требуем немедленной оплаты задолженности, только ее признания, как того требует закон».

Напомним, около 30% жилых домов Киева остаются без горячей воды. Кроме того, горячего водоснабжения нет во многих детских садах и больницах, так как они подключены к котельным, которые в начале мая были переданы с баланса частной компании «Киевэнерго» на баланс нового коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».