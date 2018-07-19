Сепаратисты неожиданно "похоронили" экс-главаря "ДНР": в сети волна насмешек

Украина

В одной из сепаратистских пропагандистских групп в социальных сетях, где обычно публикуется информация о погибших террористах «ДНР/ЛНР», неожиданно «похоронили» бывшего главаря боевиков Игоря Безлера (Беса) — одного из создателей ДНР, кровавого главаря террориста, который в 2014 году установил в Горловке свой режим.

Некрологу со словами «Вечная память» и превознесением «достижений» «Беса» не поверили даже сами сепаратисты.

«Что за чушь? Какая вечная память? Он жив и здоров!» «С Бесом все в порядке», «Мы его недавно видели», — пишут они.

Не вызвала доверия информация о смерти Безлера и у патриотов Украины. Так, проживающий на оккупированных территориях пользователь под ником Necro Mancer скептически отнесся к информации о гибели террориста.

«Похоже, кто-то поторопился. Или ребята что-то знают?»,— написал он.

По его предположениям, имела место диверсия украинских хакеров. «Скорее, админ тупой», — весело соглашаются с ним авторы других комментариев.

Также предлагается несколько вариантов появления такой информации: а) Безлера все же «задвухсотили», но об этом еще никто не знает, б) Админ «лох» и по пьяни вставил в пост не то фото в) Возможно, имеет место случай, схожий с анекдотом о соболезнованиях Путина семье Моторолы за сутки до его ликвидации.

В то же время есть пользователи, которые охотно хотели бы, чтобы новость была правдой: «Не знаю, але те, що він казнив і допитував військових, факт. Можливо, АТОтошники піймали і розірвали як жабу», «Сейчас душно и жарко, а сердечко, чай, не железное… Одним словом, держу кулаки.».

Отмечается, что несколько дней назад Безлер появлялся в соцсетях с предупреждением о радиационной опасности в ДНР. Но принимая во внимание то, что «Бес» известен своей нещадной критикой в адрес «властей ДНР» (что вряд ли нравится Кремлю), можно считать вероятной любую из причин появления «некролога».

Ведь известны случаи Игоря Плотницкого, который после «путча» так нигде и не показался, Александра Ходаковского, который также исчез из поля зрения пользователей, других экс-«лидеров» «народных республик». Периодически появляются сообщения о том, что они живы, но их самих никто не видел.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник Дарницкого районного управления Национальной полиции Киева Сергей Чернышев три года назад вырвался из плена российского диверсанта Игоря Безлера и был вынужден заново учиться ходить, так как при аресте «Бес» прострелил ему оба колена.