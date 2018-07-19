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Трамп объяснил, почему хочет повторно встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп, несмотря на волну критики по итогам саммита с Владимиром Путиным, настроился на вторую встречу с российским президентом. Новый саммит Трамп проанонсировал в своем Twitter.
«Саммит с Россией имел большой успех, если не брать во внимание реальных врагов народа — СМИ с фейковыми новостями. Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из обсуждавшихся вопросов, включая прекращение терроризма, безопасность Израиля, распространение ядерной угрозы, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое. Много есть решений: и сложные, и простые, но все эти проблемы могут быть решены!» — считает американский президент.
Напомним, после встречи Трампа и Путина в Хельсинки западная пресса обрушилась на президента США с обвинениями и назвала его"предателем". Основной накал подобной риторики обеспечили США и Британия. Российские же СМИ описывали встречу с радостью и легким пиететом.
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“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”