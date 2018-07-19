Супрун рассказала, какая еда поможет от всех болезней

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун решила продолжить цикл своих практических рекомендаций для украинцев рассказом о пользе овощей для здоровья. Для этого она по привычке избрала свою страницу в Facebook.

Супрун уверена, что мир меняется на глазах: сейчас появились вещи, о которых еще 20 лет назад большинство из нас знали только понаслышке: смартфоны, интернет, CD-плееры или видеопроигрыватели.

Все меньше остается вещей, о которых мы можем сказать, что они наверняка не изменятся в будущем. Однако одна из них вещей актуальна всегда — это польза от добрых натуральных плодов, пишет она.

«Сегодня мы можем быть уверены точно — овощи пригодятся всегда. Не знаете, что выбрать на обед? Овощи обеспечат надежную защиту от многих болезней! Богатый овощами рацион уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа, ожирения и некоторых видов рака. Кроме того, помогает уменьшить риск образования камней в почках и потери костной ткани»,— отметила Супрун.

Также она добавила, что овощи полезны для мозга, так как в их составе содержится много антиоксидантов, которые противодействуют повреждению клеток и помогают предотвратить такие болезни, как атеросклероз, Альцгеймера и Паркинсона.

«Сложная неделя? Овощи предотвращают стресс! Из-за эмоционального истощения люди склонны переедать. Однако много овощей содержат питательные вещества, а также жирные кислоты омега-3. Они помогают бороться с тревожностью и депрессией. Хотите прийти в форму? Овощи помогают сохранить здоровый вес! В овощах содержится клетчатка, которая необходима для быстрого насыщения без вредных калорий. В то же время вместе с овощами вы потребляете больше полезных и питательных веществ»,— добавила и.о. министра.

Кроме того, проводящим много времени за компьютером овощи помогут улучшить зрение, предотвращая болезни глаз. К примеру, содержащийся в моркови бета-каротин, успешно борется с макулярной дегенерацией сетчатки и катарактой.

«Поэтому не забывайте есть овощи при любой удобной возможности и будьте здоровы», — резюмировала Супрун.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун посоветовала, как сделать утро рабочим, а день продуктивным.