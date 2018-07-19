Загадочная смерть ребенка: 2-летний мальчик умер после прививки?

Происшествия

В Ичнянском районе (Черниговская область) вскоре после прививки умер двухлетний ребенок. Мальчика с плохим самочувствием доставили в больницу, где он вскоре умер. Об этом «ФАКТАМ» рассказал пресс-офицер полиции Черниговщины Сергей Брыль.

«Точно о причинах смерти ребенка мы пока говорить не можем. Еще не было вскрытия. На теле ребенка не было выявлено никаких повреждений. Бабушка мальчика утверждает, что за пару дней до трагедии ее внуку делали прививку. От чего именно, она не может припомнить. Мы открыли уголовное производство по статье „Убийство“. Все обстоятельства выясняются», — сказал Брыль.

Как стало известно «ФАКТАМ», умерший мальчик жил в благополучной семье с родителями и бабушкой. Серьезных заболеваний у ребенка со слов мамы, не было. Накануне он был веселый, подвижный. Но неожиданно стал жаловаться, что у него что-то болит в груди. Стал вялым. Малыша привезли в сельскую амбулаторию в критическом состоянии. Из районной больницы в срочном порядке приехал врач, но спасти ребенка не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок.