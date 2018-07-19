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Политика

Полиция объяснила, в чем подозревают Компартию Украины (фото, видео)

18:59 19 июля 2018   120
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Инф. «ФАКТОВ»

Стала известна причина обысков в киевском офисе запрещенной Компартии. Киберполиция объяснила, что обыски были санкционированы судом и проводились в рамках расследования дела о распространении коммунистической символики.

Обнаружив в интернете сайт с запрещенной коммунистической символикой, киберполицейские выяснили его IP-адрес. Также было установлено, что наполнение сайта kpu.ua ведется из партийного офиса коммунистов.

кпу

Для проведения обыска в офис прибыли группа Департамента киберполиции, следователи Главного следственного управления и спецназ «Корд». На экспертизу были изъяты компьютерная техника и сменные носители информации. Правоохранители ведут следственные действия с лицами, занимавшимися администрированием сайта.

По данному факту начато уголовное производство. Статья о распространении коммунистической символики (ч. 2 ст. 436−1 Уголовного кодекса) предполагает для виновных до десяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Департамент киберполиции обещает, что одним сайтом Компартии не ограничится, и продолжит поиск других веб-ресурсов с коммунистической символикой.

Напомним, ранее СБУ провела обыски дома у руководителей компартии. Были обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима.

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