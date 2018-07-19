В Украине приняли новое решение по аресту Вышинского

Украина

Пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик рассказала о том, что Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом она сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков»,— сказала она.

Согласно решению суда, обнародованному в Едином реестре судебных решений, арестованы квартира общей площадью 71,6 кв. м, нежилое помещение — гараж-эллинг общей площадью 67,9 кв. м, автомобили Mitsubishi Outlander и Ssang Yong Actyon.

Напомним, что 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. На следующий день был задержан руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье «Государственная измена».

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К. Вышинского обнаружили более $ 200 тыс., пистолет «Браунинг 1906», и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА «Россия Сегодня». 6 июля Вышинский был уведомлен о еще одном подозрении — в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о том, что Украина готова расширить список осужденных и подследственных, которых могут передать России взамен на освобождение пленников Кремля. В него включен в том числе и Кирилл Вышинский.