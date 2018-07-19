В США нашли 500 доказательств вины Манафорта

Мир

Команда специального представителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера обнародовала список из 500 доказательств в деле против Пола Манафорта, который был главой избирательного штаба Дональда Трампа, а до этого — советником украинского президента-беглеца Виктора Януковича. Полученные доказательства прокуроры собираются представить присяжным в деле против американского политтехнолога, пишет УНИАН со ссылкой на статью в американском издании Politico.

В числе доказательство вины Манафорта в банковском и налоговом мошенничестве, суду Северной Вирджинии будут представлены фотографии дорожки для гольфа в его квартире на Лонг-Айленде, билет бронирования персонального места на все игры New York Yankees в сезоне, а также большое количество материалов, связанных с лоббистской работой Манафорта на Януковича.

Среди документов, которые прокуроры покажут суду — ряд записок Манафорта для Януковича, а также переписка с его партнером и давним консультантом демократов Тедом Девайном за 2010 год (тогда в Украине проходили президентские выборы, на которых баллотировался Янукович).

Также в деле будет фигурировать переписка Манафорта с партнерами о лоббизме, связанном с Украиной, копии паспортов за 2009, 2011 и 2013 годы.

В свою очередь, издание The Hill добавляет, что среди доказательств Мюллера есть фото и документы о дорогих покупках, которые, по мнению прокуроров, были сделаны Манафортом за деньги, которые он получил от Януковича и пытался скрыть от властей США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев высказал предположение, что президент США Дональд Трамп придерживается очень плохого мнения об Украине и украинских политиках и не стремиться решать украинские проблемы, так как бывший руководитель его избирательного штаба Пол Манафорт, работавший ранее в Украине, сформировал у будущего президента негативное отношение к нашей стране.