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Названа причина массового отравления детей в лагере "Орленок" на Донбассе
Минздрав установил причину массового заболевания детей в лагере «Орленок» Донецкой области. У 18 больных подтвержден диагноз «острая дизентерия Зонне», возбудителями которой являются Shigella sonnei.
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Вспышка инфекции в «Орленке» стала самой массовой за последние годы. На больничных койках оказались 94 человека. Сейчас больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение. Состояние пациентов удовлетворительное, сообщает Минздрав.
В ходе расследования в лагере были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. С 17 июля «Орленок» прекратил работу. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Острая дизентерия Зонне (бактериальная дизентерия) вызывается возбудителями Shigella sonnei. Это инфекционное заболевание передается контактно-бытовым путем, через воду, пищевые продукты. Лечение в среднем длится 2−3 недели.
Фото denisovaombudsman/Facebook
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