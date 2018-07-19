- 21:20 В Украину доставили тело убитого россиянином в Турции туриста из Запорожья: появилось видео
- 21:03 Обидевшему журналиста стороннику «русского мира» сломали ногу и несколько ребер
- 20:59 Ливень затопил школу без крыши под Киевом: в сети появилось страшное видео
- 20:38 Усик добыл важную победу над Гассиевым
- 20:34 На Закарпатье со стрельбой задержали банду наркодельцов: все подробности нашумевшей операции (обновлено, фото, видео)
- 20:28 Главное не сломаться: Пенелопа Крус дала совет начинающим актрисам
- 20:22 Появилось фото палаты в российской колонии, где голодает Сенцов
- 20:10 Какая обувь сегодня в тренде для невест: советы дизайнера
- 20:09 Власти Британии объяснили ситуацию с "опознанием" отравителей Скрипаля
- 20:07 В Бельгии запретили посадку самолетов: названа причина
Какая обувь сегодня в тренде для невест: советы дизайнера
Раньше белые туфли считались самыми подходящими для свадебного наряда. А сейчас, оказывается, все по-другому. О том, какие цвета и модели обуви сегодня в тренде и как подобрать туфли к свадебному платью, читайте в интервью с дизайнером Мариной Бессараб- Валери.
Фото из альбома Марины БЕССАРАБ-ВАЛЕРИ
влажность:
давление:
ветер:
“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”