Какая обувь сегодня в тренде для невест: советы дизайнера

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Раньше белые туфли считались самыми подходящими для свадебного наряда. А сейчас, оказывается, все по-другому. О том, какие цвета и модели обуви сегодня в тренде и как подобрать туфли к свадебному платью, читайте в интервью с дизайнером Мариной Бессараб- Валери.

Фото из альбома Марины БЕССАРАБ-ВАЛЕРИ