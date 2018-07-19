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Общество

Какая обувь сегодня в тренде для невест: советы дизайнера

20:10 19 июля 2018   65
Невеста на фоне моря
Инф. «ФАКТОВ»

Раньше белые туфли считались самыми подходящими для свадебного наряда. А сейчас, оказывается, все по-другому. О том, какие цвета и модели обуви сегодня в тренде и как подобрать туфли к свадебному платью, читайте в интервью с дизайнером Мариной Бессараб- Валери.

Фото из альбома Марины БЕССАРАБ-ВАЛЕРИ

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