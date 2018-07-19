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Власти Британии объяснили ситуацию с "опознанием" отравителей Скрипаля
Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес назвал «спекуляциями» сообщения о том, что причастные к отравлению нервно-паралитическим веществом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери люди были идентифицированы. Об этом сообщает издание Journal. ie со ссылкой на сообщение в Twitter замминистра.
I think this story belongs in the «ill informed and wild speculation folder»— Ben Wallace MP (@BWallaceMP) 19 июля 2018 г.
«Я считаю, что эта история из серии малоосведомленной дикой спекуляции»,— написал Уоллесr.
Ранее СМИ сообщили, что полиция Великобритании, вероятно, идентифицировала лиц, которые могли осуществить отравление в британском Солсбери. Также сообщалось со ссылкой на источник, что отравление в Солсбери могла осуществить группа из шести человек во главе с женщиной.
Отмечалось, что полиция установила личности с помощью камер видеонаблюдения, сопоставив полученную информацию с данными о въезде в страну людей в указанный период времени.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новом случае отравления «Новичком» погибшая британка приняла вещество за духи и побрызгалась им.
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”