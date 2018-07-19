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Власти Британии объяснили ситуацию с "опознанием" отравителей Скрипаля

20:09 19 июля 2018   157
Ben Wallace
Инф. «ФАКТОВ»

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес назвал «спекуляциями» сообщения о том, что причастные к отравлению нервно-паралитическим веществом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери люди были идентифицированы. Об этом сообщает издание Journal. ie со ссылкой на сообщение в Twitter замминистра.

«Я считаю, что эта история из серии малоосведомленной дикой спекуляции»,— написал Уоллесr.

Ранее СМИ сообщили, что полиция Великобритании, вероятно, идентифицировала лиц, которые могли осуществить отравление в британском Солсбери. Также сообщалось со ссылкой на источник, что отравление в Солсбери могла осуществить группа из шести человек во главе с женщиной.

Отмечалось, что полиция установила личности с помощью камер видеонаблюдения, сопоставив полученную информацию с данными о въезде в страну людей в указанный период времени.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новом случае отравления «Новичком» погибшая британка приняла вещество за духи и побрызгалась им.

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