В Бельгии запретили посадку самолетов: названа причина

Мир

В Бельгии были вынуждены ввести временный запрет на взлеты и посадки самолетов. Очистить воздушное пространство над страной пришлось из-за технического сбоя.

Ведомство, отвечающее в Бельгии за контроль воздушного движения предупредило, что возникла проблема с загрузкой полетной информации. В настоящий момент специалисты работают, чтобы решить эту проблему.

По состоянию на 20.00, управление отчиталось, что сбой удалось устранить, и в скором времени полеты возобновятся в обычном режиме.

Напомним, ранее в сети разместили уникальное видео падения самолета, сделанное находящимся на борту пассажиром.