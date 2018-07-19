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Появилось фото палаты в российской колонии, где голодает Сенцов
Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе посетил своего подзащитного в российской колонии «Белый медведь» в поселке Лабытнанги. По итогам визита адвокат опубликовал снимок палаты, где держат Сенцова.
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Сенцов, напомним, голодает с 14 мая. Основное его требование — освободить всех политических заключенных из российских тюрем.
Ранее Сенцова из-за ухудшения его состояния хотели перевести в больничный корпус и кормить принудительно. Политзаключенный от такого варианта отказался, и его оставили в палате. Прекращать голодовку Сенцов не намерен.
Фото Save Oleg Sentsov/Facebook
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