Украина

Появилось фото палаты в российской колонии, где голодает Сенцов

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе посетил своего подзащитного в российской колонии «Белый медведь» в поселке Лабытнанги. По итогам визита адвокат опубликовал снимок палаты, где держат Сенцова.

Читайте также: Состояние ухудшилось: адвокат Сенцова сделал новое заявление по голодовке украинца в российской тюрьме

Сенцов, напомним, голодает с 14 мая. Основное его требование — освободить всех политических заключенных из российских тюрем.

Ранее Сенцова из-за ухудшения его состояния хотели перевести в больничный корпус и кормить принудительно. Политзаключенный от такого варианта отказался, и его оставили в палате. Прекращать голодовку Сенцов не намерен.

Фото Save Oleg Sentsov/Facebook

