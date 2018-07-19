Главное не сломаться: Пенелопа Крус дала совет начинающим актрисам

Культура

Пенелопа Крус — единственная испанская актриса, которой посвятили звезду на Аллее славы в Голливуде. Более того, она — единственная испанская актриса, получившая «Оскар».

Как опытная актриса она дает дельный совет тем, кто только начинает карьеру: «У любого артиста будет в жизни много „да“, но еще больше „нет“. И в начале карьеры „нет“ будет звучать намного чаще. Очень важно не сломаться, не разочароваться».

По словам Крус, после обретения известности актеров подстерегает другая опасность. Из-за страха услышать «нет» иногда приходится говорить «да», когда предлагают «второсортную» роль. Поэтому важно помнить, что постоянное «да» может лишить возможности поучаствовать в действительно интересном проекте, ведь вы «уже будете задействованы по самую макушку в ерунде».

Пенелопа признается: каждая новая роль для нее — вызов. Она чувствует себя на съемочной площадке, как впервые. «Возникает чувство, которое можно описать так: «Господи! Я понятия не имею, как сыграть это», — говорит актриса. И это — шанс создать что-то интересное благодаря новым встречам режиссерами, продюсерами и актерами.

Эксклюзивное интервью с Пенелопой Крус читайте на сайте «ФАКТОВ»